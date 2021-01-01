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HP Pavilion Aero 13 против Pavilion 14 (2021)

55 из 100
HP Pavilion Aero 13
VS
47 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
HP Pavilion Aero 13
HP Pavilion 14 (2021)
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Экран
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion Aero 13 и Pavilion 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (0.95 и 1.54 кг)
  • На 198% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 2495 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (623 и 704 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion Aero 13
vs
Pavilion 14 (2021)

Корпус

Вес 0.95 кг 1.54 кг
Размеры 298 x 209 x 17 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм
Площадь 623 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~76.7%
Боковые рамки 5.8 мм 7.6 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1316:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Охват Adobe RGB 74.8% -
Охват DCI-P3 73.4% -
Время отклика 37 мс -
Максимальная яркость
Pavilion Aero 13 +60%
400 нит
Pavilion 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 312 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс
Pavilion 14 (2021) +70%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.0 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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