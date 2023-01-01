HP Pavilion x360 14 против Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion x360 14
- Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 5671 баллов
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (54 и 43 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|1.58 кг
|Размеры
|322 x 209 x 19.9 мм
|314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
|Площадь
|673 см2
|711 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~79.9%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Розовое золото
|Серебристый, Синий
|Материал
|Top: Алюминий
Bottom: Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|-
Площадь экрана
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Pavilion x360 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|-
|600:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|10 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pavilion x360 14 +5%
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
5822
6383
Cinebench R23 (одноядерный)
Pavilion x360 14 +9%
1528
Cinebench R23 (многоядерный)
5671
9154
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2200 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|4
Производительность GPU
Pavilion x360 14 +165%
1.43 терафлопс
0.54 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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