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HP Pavilion x360 14 против Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)

49 из 100
HP Pavilion x360 14
VS
51 из 100
Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
HP Pavilion x360 14
Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 43 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pavilion x360 14 и Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pavilion x360 14
  • Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 5671 баллов
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (54 и 43 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pavilion x360 14
vs
Inspiron 14 7435 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.58 кг
Размеры 322 x 209 x 19.9 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
Площадь 673 см2 711 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.9%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Розовое золото Серебристый, Синий
Материал Top: Алюминий
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет -
Площадь экрана
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Pavilion x360 14
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 6
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 128
Блоки текстурирования (TMUs) 32 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
Pavilion x360 14 +165%
1.43 терафлопс
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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