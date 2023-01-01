Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 43 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pavilion x360 14 Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 5671 баллов

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 5671 баллов Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (54 и 43 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.58 кг Размеры 322 x 209 x 19.9 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм Площадь 673 см2 711 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.9% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Розовое золото Серебристый, Синий Материал Top: Алюминий

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет - Площадь экрана Inspiron 14 7435 (2-in-1) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Pavilion x360 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Pavilion x360 14 250 нит Inspiron 14 7435 (2-in-1) 250 нит

Батарея Ёмкость 43 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 128 Блоки текстурирования (TMUs) 32 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Pavilion x360 14 +165% 1.43 терафлопс Inspiron 14 7435 (2-in-1) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.