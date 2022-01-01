Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 10556 баллов

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (863 и 962 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2 кг Размеры 370 x 260 x 23.5 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 962 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~86% Боковые рамки 6.8 мм 5.2 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 130° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 52 дБ 55 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1203:1 1118:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 73.2% 85.1% Охват DCI-P3 72.6% 98.9% Время отклика 12 мс - Максимальная яркость Victus 16 (2021 AMD) 250 нит ROG Flow X16 (2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов 740 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 125 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1375 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1695 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1408 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 88 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс ROG Flow X16 (2022) +88% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC245 Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 78 дБ 80.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см 12.9 x 8.3 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.