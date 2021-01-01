Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 16 (2021 AMD) или Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – что лучше выбрать?

HP Victus 16 (2021 AMD) против Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

64 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
55 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
HP Victus 16 (2021 AMD)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10331 vs 5618 баллов
  • Более тонкие рамки – на 40% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (70 и 52.5 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (702 и 921 см2)
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.23 и 2.4 кг)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.23 кг
Размеры 270 x 260 x 23.6 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм
Площадь 702 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~101.8% ~72.8%
Боковые рамки -43.2 мм 7.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD) +45%
4.632 терафлопс
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Нет
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет -
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Victus 16 (2021 AMD) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. HP Victus 16 (2021 AMD) и HP Omen 17 (2021)
3. HP Victus 16 (2021 AMD) и Gigabyte G5 (2021)
4. HP Victus 16 (2021 AMD) и Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
5. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
6. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и ASUS TUF Dash F15 FX516
7. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и HP Omen 15 (2021 AMD)
8. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Dell G3 15 3500
9. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и MSI GL66 Pulse

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Victus 16 (2021 AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры