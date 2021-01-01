HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~72.8%
- Размеры: 359.9 x 256 x 23.3 мм
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Обзор
Производительность системы
72
Производительность в играх
51
Экран
38
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
55
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Корпус
|Вес
|2.23 кг
|Размеры
|359.9 x 256 x 23.3 мм
|Площадь
|921 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.8%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|Цвета
|Черный, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
4733
Cinebench R23 (одноядерный)
1459
Cinebench R23 (многоядерный)
5563
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Нет
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да