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HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.8%
  • Размеры: 359.9 x 256 x 23.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
51
Экран
38
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

Корпус

Вес 2.23 кг
Размеры 359.9 x 256 x 23.3 мм
Площадь 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
4733
Cinebench R23 (одноядерный)
1459
Cinebench R23 (многоядерный)
5563

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Нет
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против G3 15 3500
2. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против TUF Gaming A15 FA506
3. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против TUF Dash F15 FX516
4. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против G5 15 5510
5. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Nitro 5 (AN515-45)
6. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Omen 15 (2021 AMD)
7. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Katana GF66
8. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против GL66 Pulse
9. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Legion 5 15" (2021, AMD)
10. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Victus 16 (2021 AMD)
11. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
12. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Bravo 15 2021 (Ryzen)
13. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) против Legion 5i 15" (2021, Intel)

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