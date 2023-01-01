Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX - AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 7 7735HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 16 (2023 Intel) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.29 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.29 и 2.8 кг) На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19227 vs 10143 баллов Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-41) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 2.8 кг Размеры 369.06 x 259.33 x 22.86-23.87 мм 360.1 x 279.9 x 27.9 мм Площадь 957 см2 1008 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~73.6% Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации - G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Nitro 16 (AN16-41) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Victus 16 (2023 Intel) 16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2 ~ 3% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 7 мс 7 мс Максимальная яркость Victus 16 (2023 Intel) 300 нит Nitro 16 (AN16-41) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 / 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 820 / 1361 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 6.8-9.5 терафлопс 9.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Victus 16 (2023 Intel) 6.8-9.5 терафлопс Nitro 16 (AN16-41) +40% 9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.