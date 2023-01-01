Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 16 (2023 Intel) или Nitro 16 (AN16-41) – что лучше выбрать?

HP Victus 16 (2023 Intel) против Acer Nitro 16 (AN16-41)

64 из 100
HP Victus 16 (2023 Intel)
VS
61 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-41)
HP Victus 16 (2023 Intel)
Acer Nitro 16 (AN16-41)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2023 Intel) и Acer Nitro 16 (AN16-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2023 Intel)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.29 и 2.8 кг)
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19227 vs 10143 баллов
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-41)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2023 Intel)
vs
Nitro 16 (AN16-41)

Корпус

Вес 2.29 кг 2.8 кг
Размеры 369.06 x 259.33 x 22.86-23.87 мм 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
Площадь 957 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~73.6%
Боковые рамки 6.3 мм 7.8 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации - G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Nitro 16 (AN16-41)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Victus 16 (2023 Intel)
16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2
~3% more screen space
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
Victus 16 (2023 Intel)
300 нит
Nitro 16 (AN16-41) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 820 / 1361 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 6.8-9.5 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Victus 16 (2023 Intel)
6.8-9.5 терафлопс
Nitro 16 (AN16-41) +40%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 против Nitro 16 (AN16-41)
2. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 против Nitro 16 (AN16-41)
3. Acer Nitro 5 (AN515-46) против Nitro 16 (AN16-41)
4. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Acer Nitro 16 (AN16-41)
5. Lenovo LOQ 16IRH8 против Acer Nitro 16 (AN16-41)
6. HP Victus 15 (2022 AMD) против Victus 16 (2023 Intel)
7. HP Victus 16 (2022 Intel) против Victus 16 (2023 Intel)
8. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) против HP Victus 16 (2023 Intel)
9. HP Omen Transcend 16 против Victus 16 (2023 Intel)
10. Asus TUF Gaming A15 (2023) против HP Victus 16 (2023 Intel)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 16 (AN16-41) и HP Victus 16 (2023 Intel) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры