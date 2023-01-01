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Asus TUF Gaming A15 (2023) против Acer Nitro 16 (AN16-41)

63 из 100
Asus TUF Gaming A15 (2023)
VS
61 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-41)
Asus TUF Gaming A15 (2023)
Acer Nitro 16 (AN16-41)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus TUF Gaming A15 (2023) и Acer Nitro 16 (AN16-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.2 и 2.8 кг)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14549 vs 10143 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (889 и 1008 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-41)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
TUF Gaming A15 (2023)
vs
Nitro 16 (AN16-41)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.8 кг
Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
Площадь 889 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~73.6%
Боковые рамки 4.3 мм 7.8 мм
Цвета Серый Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Nitro 16 (AN16-41)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
TUF Gaming A15 (2023)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1694:1 -
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
Охват Adobe RGB 66.6% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
TUF Gaming A15 (2023)
250 нит
Nitro 16 (AN16-41) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:46 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 230 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 500 / 735 граммов 820 / 1361 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
TUF Gaming A15 (2023)
7.12 терафлопс
Nitro 16 (AN16-41) +33%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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