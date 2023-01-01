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Acer Nitro 16 (AN16-41)

Acer Nitro 16 (AN16-41)
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.6%
  • Размеры: 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 16 (AN16-41) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
66
Экран
55
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 16 (AN16-41)

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
Площадь 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации G-Sync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 820 / 1361 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1898
Geekbench 5 (многоядерный)
8114
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
10143
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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