Acer Nitro 16 (AN16-41)
- Дата выхода: Февраль 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.6%
- Размеры: 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
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Обзор
Производительность системы
66
Производительность в играх
66
Экран
55
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 16 (AN16-41)
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|Размеры
|360.1 x 279.9 x 27.9 мм
|Площадь
|1008 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Материал
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 280 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|820 / 1361 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.55 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1898
Geekbench 5 (многоядерный)
8114
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
10143
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
9.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да