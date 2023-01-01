Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Power G10 Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.96 и 2.34 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.96 и 2.34 кг) Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (841 и 902 см2) Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 2.34 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 22.8 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм Площадь 841 см2 902 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83.3% Боковые рамки 7 мм 5.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 55 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана ENVY 16 (2023) 16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2 ZBook Power G10 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ZBook Power G10 250 нит ENVY 16 (2023) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 120 / 150 Вт 200 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства - 600 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 832 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1550 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ZBook Power G10 +68% 5.8 терафлопс ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.