Главная > Сравнение ноутбуков > ZBook Power G10 или ENVY 16 (2023) – что лучше выбрать?

HP ZBook Power G10 против ENVY 16 (2023)

58 из 100
HP ZBook Power G10
VS
65 из 100
HP ENVY 16 (2023)
HP ZBook Power G10
HP ENVY 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Power G10 и ENVY 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Power G10
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.96 и 2.34 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (841 и 902 см2)
Причины выбрать HP ENVY 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Power G10
vs
ENVY 16 (2023)

Корпус

Вес 1.96 кг 2.34 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 22.8 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм
Площадь 841 см2 902 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83.3%
Боковые рамки 7 мм 5.3 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
ENVY 16 (2023)
16.1″ (16:10 ratio) = 116.5 in2
ZBook Power G10
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
ZBook Power G10
250 нит
ENVY 16 (2023) +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 120 / 150 Вт 200 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства - 600 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU 832 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1537 МГц 1550 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ZBook Power G10 +68%
5.8 терафлопс
ENVY 16 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY x360 15 (Ryzen) и ENVY 16 (2023)
2. Asus Vivobook Pro 16X OLED и HP ENVY 16 (2023)
3. HP EliteBook 650 G10 и ZBook Power G10
4. Apple MacBook Pro 16 (2021) и HP ZBook Power G10
5. HP ZBook Studio 16 G9 и Power G10
6. HP ZBook Firefly 16 G10 и Power G10
7. Dell XPS 15 9530 (2023) и HP ZBook Power G10
8. HP ZBook Power G9 и Power G10
9. Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) и HP ZBook Power G10
10. Apple MacBook Pro 16 (2023) и HP ZBook Power G10
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY 16 (2023) и ZBook Power G10 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры