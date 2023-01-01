Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 13973 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 13973 баллов Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP ZBook Power G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (841 и 912 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.96 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.3 мм 359.4 x 233.9 x 22.8 мм Площадь 912 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~79.8% Боковые рамки 7.4 мм 7 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 175° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Да Площадь экрана ThinkPad P1 Gen 6 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ZBook Power G10 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad P1 Gen 6 +20% 300 нит ZBook Power G10 250 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 120 / 150 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 630 МГц 832 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1537 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad P1 Gen 6 4.92 терафлопс ZBook Power G10 +18% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 96 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.