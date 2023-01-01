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Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 против HP ZBook Power G10

61 из 100
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
VS
58 из 100
HP ZBook Power G10
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
HP ZBook Power G10
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 и HP ZBook Power G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 13973 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP ZBook Power G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (841 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P1 Gen 6
vs
ZBook Power G10

Корпус

Вес 1.78 кг 1.96 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.3 мм 359.4 x 233.9 x 22.8 мм
Площадь 912 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~79.8%
Боковые рамки 7.4 мм 7 мм
Цвета Черный Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
ThinkPad P1 Gen 6
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ZBook Power G10
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad P1 Gen 6 +20%
300 нит
ZBook Power G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 120 / 150 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 630 МГц 832 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1537 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad P1 Gen 6
4.92 терафлопс
ZBook Power G10 +18%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 96 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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