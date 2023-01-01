Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 против HP ZBook Power G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 13973 баллов
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP ZBook Power G10
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (841 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.96 кг
|Размеры
|359.5 x 253.8 x 17.3 мм
|359.4 x 233.9 x 22.8 мм
|Площадь
|912 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~79.8%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|175°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Да
Площадь экрана
ThinkPad P1 Gen 6
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ZBook Power G10
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|170 / 230 Вт
|120 / 150 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1897
1739
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad P1 Gen 6 +22%
13604
11152
Cinebench R23 (одноядерный)
1888
1825
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad P1 Gen 6 +20%
16700
13973
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|832 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|1537 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|96 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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