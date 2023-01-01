Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Apple M1 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14 2023 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10437 vs 7852 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10437 vs 7852 баллов Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч) Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.29 и 1.49 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.29 и 1.49 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Имеет на 23% более четкий дисплей – 227 против 185 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.49 кг 1.29 кг Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 688 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~79.4% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Серый Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2160 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 185 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2160 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Площадь экрана MateBook 14 2023 14″ (3:2 ratio) = 90.5 in2 Macbook Air (M1, 2020) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 13% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 - 98.6% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MateBook 14 2023 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 180 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU MateBook 14 2023 1.41 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~79.6 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.