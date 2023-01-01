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Huawei MateBook 14 2023

Huawei MateBook 14 2023
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 307.5 x 223.8 x 15.9 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей MateBook 14 2023 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
20
Экран
43
Автономность
58
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 14 2023

Корпус

Вес 1.49 кг
Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм
Площадь 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 185 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2160 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 180 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
9464
Cinebench R23 (одноядерный)
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
10437
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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