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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) против IdeaPad 5 15” (Intel)

63 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
VS
52 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и IdeaPad 5 15” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
  • На 303% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 2505 баллов
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (75 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (833 и 894 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
vs
IdeaPad 5 15” (Intel)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.7 кг
Ширина 356 мм 357.4 мм
Высота 251 мм 233.1 мм
Толщина 16.9-18.4 мм 19.9 мм
Площадь 894 см2 833 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.6%
Боковые рамки 5.7 мм 6 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 56%
Охват Adobe RGB - 35%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 95 / 135 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +13%
3.195 терафлопс
IdeaPad 5 15” (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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