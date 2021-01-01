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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
  • Размеры: 356 x 251 x 16.9-18.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
57
Экран
51
Автономность
75
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 356 мм
Высота 251 мм
Толщина 16.9-18.4 мм
Площадь 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 95 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
6170
Cinebench R23 (одноядерный)
1371
Cinebench R23 (многоядерный)
9961

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Да
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и IdeaPad 5 15" (AMD)
2. IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и IdeaPad 3i Gen 6 (17")

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