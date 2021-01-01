Legion 7 16” (2021, AMD) или ROG Strix G17 G713 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея 80 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12651 vs 11811 баллов

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (929 и 1114 см2) Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.4 кг Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 395 x 282 x 24.6 мм Площадь 929 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.1% Боковые рамки 5.7 мм 6 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума 50 дБ 49.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1424:1 Цветовой охват sRGB 94% 100% Охват Adobe RGB 73% 73.5% Охват DCI-P3 70.2% - Время отклика 3 мс 23 мс Максимальная яркость Legion 7 16” (2021, AMD) +67% 500 нит ROG Strix G17 G713 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 Вт 150 / 240 Вт Вес зарядного устройства 870 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 130 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 7 16” (2021, AMD) +332% 13.8 терафлопс ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 87 дБ 73.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 7.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.