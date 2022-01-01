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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против 5i 15" Gen 7

75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
61 из 100
Lenovo Legion 5i 15
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и 5i 15" Gen 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.5 кг 2.4 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
Площадь 944 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~71.3%
Боковые рамки 6.8 мм 6.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 24 12
L3-кэш 25 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 17.6 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 176 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +147%
17.6 терафлопс
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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