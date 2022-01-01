Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~71.3%
- Размеры: 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
55
Экран
51
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|Размеры
|358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
|Площадь
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.3%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1662
Geekbench 5 (многоядерный)
8238
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да