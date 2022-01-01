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Lenovo Legion 5i 15" Gen 7

Lenovo Legion 5i 15
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.3%
  • Размеры: 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 5i 15" Gen 7 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
55
Экран
51
Автономность
63
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1662
Geekbench 5 (многоядерный)
8238

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Legion 5 15" (2021, AMD)
2. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Dell G15 5511
3. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs 5i 15" (2021, Intel)
4. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
5. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Acer Nitro 5 AN515-57
6. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
7. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Dell Alienware x14
8. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Asus TUF Gaming F15 (2022)
9. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Asus TUF Gaming A15 (2022)
10. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)

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