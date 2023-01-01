Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18879 vs 15738 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18879 vs 15738 баллов Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Omen 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.44 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 369 x 259.4 x 23.5 мм Площадь 946 см2 957 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.5% Боковые рамки 9.4 мм 11.1 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

- Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации G-Sync - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1068:1 - Цветовой охват sRGB 98.8% 98% Охват Adobe RGB 73.3% - Охват DCI-P3 71.2% - Время отклика 7 мс 7 мс Максимальная яркость Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 300 нит Omen 16 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева, Сзади Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 230 / 280 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 1010 граммов 630 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 95 Вт 145 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 17 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс Omen 16 (2023) +139% 17 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.