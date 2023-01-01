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Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против HP Omen 16 (2023)

68 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
67 из 100
HP Omen 16 (2023)
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
HP Omen 16 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и HP Omen 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18879 vs 15738 баллов
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 16 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Omen 16 (2023)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.44 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 369 x 259.4 x 23.5 мм
Площадь 946 см2 957 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.5%
Боковые рамки 9.4 мм 11.1 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
-
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации G-Sync -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1068:1 -
Цветовой охват sRGB 98.8% 98%
Охват Adobe RGB 73.3% -
Охват DCI-P3 71.2% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева, Сзади
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 230 / 280 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 1010 граммов 630 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 145 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 17 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс
Omen 16 (2023) +139%
17 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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