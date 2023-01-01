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HP Omen 16 (2023)

HP Omen 16 (2023)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.5%
  • Размеры: 369 x 259.4 x 23.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Omen 16 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
84
Экран
51
Автономность
64
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 (2023)

Корпус

Вес 2.44 кг
Размеры 369 x 259.4 x 23.5 мм
Площадь 957 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5%
Боковые рамки 11.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 98%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 230 / 280 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 630 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
11424
Cinebench R23 (одноядерный)
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
15738
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 17 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
17 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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