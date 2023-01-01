Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G16 (2023) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16387 vs 14088 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16387 vs 14088 баллов Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 928 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2 кг Размеры 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм 355 x 243 x 19.9-22.3 мм Площадь 928 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~86% Боковые рамки 6.5 мм 5.2 мм Цвета Белый, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 300 нит ROG Zephyrus G16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 690 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 120 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.6 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 8.6 терафлопс ROG Zephyrus G16 (2023) +1% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.