Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 7i Gen 8 (2023): характеристики и тесты

Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)

Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Legion Slim 7i Gen 8 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
68
Экран
63
Автономность
64
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм
Площадь 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 690 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1702
Geekbench 5 (многоядерный)
10884
Cinebench R23 (одноядерный)
1791
Cinebench R23 (многоядерный)
14088
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Slim 5i Gen 8 (2023)
2. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
3. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
4. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
5. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
6. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Asus ROG Zephyrus G16 (2023)
7. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
8. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) против Dell XPS 15 9530 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры