Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
68
Экран
63
Автономность
64
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм
|Площадь
|928 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|690 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1702
Geekbench 5 (многоядерный)
10884
Cinebench R23 (одноядерный)
1791
Cinebench R23 (многоядерный)
14088
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
8.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да