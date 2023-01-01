Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.06 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.06 и 2.49 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 13647 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 13647 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (887 и 952 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.49 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм Площадь 887 см2 952 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~78% Боковые рамки 8.7 мм 7.6 мм Цвета Серий, Синий, Зеленый Белый, Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) 400 нит Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 0:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 140 / 170 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 1056 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 100 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +15% 8.2 терафлопс Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 - DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.