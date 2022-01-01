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Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)

Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
70
Экран
55
Автономность
62
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 2.49 кг
Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм
Площадь 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1728
Geekbench 5 (многоядерный)
10300
Cinebench R23 (одноядерный)
1784
Cinebench R23 (многоядерный)
15317

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или HP Omen 15 (2021 AMD)
2. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
3. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
4. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
5. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или MSI Raider GE76 (2022)
6. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
7. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
8. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

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