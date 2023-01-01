Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея 75 Вт*ч - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.06 и 2.17 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.06 и 2.17 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 13094 баллов

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 13094 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (75 и 71 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (75 и 71 Вт*ч) Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.17 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм Площадь 887 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.1% Боковые рамки 8.7 мм 6.5 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +14% 400 нит Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) 350 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 / 140 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства - 689 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 100 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) 8.2 терафлопс Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +6% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 73.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.