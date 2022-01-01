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Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.1%
  • Размеры: 357.7 x 256 x 16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
69
Экран
53
Автономность
60
Коммуникации
73
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 2.17 кг
Размеры 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.1%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1650
Geekbench 5 (многоядерный)
10307
Cinebench R23 (одноядерный)
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
14371

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
2. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
3. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
4. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
5. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
6. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

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