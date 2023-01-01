Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Батарея - 47 Вт*ч 57 Вт*ч - 42 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6173 vs 4029 баллов

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6173 vs 4029 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP ProBook 440 G10 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.37 кг Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм Площадь 686 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.5% Боковые рамки 5.8 мм 6 мм Цвета Черный, Серый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkPad E14 Gen 5 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ProBook 440 G10 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 800:1 - Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 5 +20% 300 нит ProBook 440 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 57 Вт*ч 42 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 298 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 (48 EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 5 +222% 2.703 терафлопс ProBook 440 G10 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Опционально Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.