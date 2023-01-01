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Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 против HP ProBook 440 G10

54 из 100
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
VS
49 из 100
HP ProBook 440 G10
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
HP ProBook 440 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 и HP ProBook 440 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
  • Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6173 vs 4029 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 440 G10
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E14 Gen 5
vs
ProBook 440 G10

Корпус

Вес 1.41 кг 1.37 кг
Размеры 313 x 219.3 x 17.99 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм
Площадь 686 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~78.5%
Боковые рамки 5.8 мм 6 мм
Цвета Черный, Серый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ThinkPad E14 Gen 5
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
ProBook 440 G10
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Максимальная яркость
ThinkPad E14 Gen 5 +20%
300 нит
ProBook 440 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 298 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 5 (1P + 4E)
Потоков 8 6
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12
Производительность GPU
ThinkPad E14 Gen 5 +222%
2.703 терафлопс
ProBook 440 G10
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 48 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Опционально
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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