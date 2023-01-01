Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 2880 x 1864 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.12 и 1.51 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.12 и 1.51 кг) Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (702 и 809 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 6560 баллов

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 6560 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 57 Вт*ч) Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 38% более четкий дисплей – 224 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.51 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 702 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~83.9% Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 35.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 2880 x 1864 Диагональ 14 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 19% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 99% 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 400 нит MacBook Air 15 (M2) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:08 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 297 граммов 116 / 165 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс MacBook Air 15 (M2) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75 дБ 85 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.