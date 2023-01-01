Apple MacBook Air 15 (M2)
- Дата выхода: Июнь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
- Размеры: 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
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Обзор
Производительность системы
59
Производительность в играх
24
Экран
57
Автономность
84
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air 15 (M2)
Корпус
|Вес
|1.51 кг
|Размеры
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Жидкий металл
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|8
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
Звук
|Формат звука
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет