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Apple MacBook Air 15 (M2)

Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Дата выхода: Июнь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
  • Размеры: 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Air 15 (M2) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
59
Производительность в играх
24
Экран
57
Автономность
84
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.51 кг
Размеры 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Жидкий металл Нет

Дисплей

Диагональ 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 35 / 70 Вт
Длина кабеля 2 метра
Вес зарядного устройства 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 8
Интегрированная графика Apple M2 GPU
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
8136
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц
FLOPS 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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