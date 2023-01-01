Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Carbon Gen 11 или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

57 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.12 и 1.37 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 7012 баллов
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 702 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.12 кг 1.37 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 702 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума 42.7 дБ 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1805:1 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77.3% 88.3%
Охват DCI-P3 75.4% -
Время отклика 54 мс 36 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 197 / 312 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.6 дБ 77.5 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 14 (2023) или Pro 13 (M1, 2020)
2. Apple MacBook Pro 15 (2018) или Pro 13 (M1, 2020)
3. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Pro 13 (M1, 2020)
4. Apple Macbook Air (M1, 2020) или MacBook Pro 13 (M1, 2020)
5. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Pro 13 (M1, 2020)
6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 или X1 Carbon Gen 11
7. Apple MacBook Pro 14 (2023) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или X1 Carbon Gen 11
9. Dell XPS 15 9530 (2023) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
10. Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 или X1 Carbon Gen 11
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры