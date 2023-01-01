Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Apple M1 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 250 граммов меньше (1.12 и 1.37 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.12 и 1.37 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 7012 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 7012 баллов Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 702 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.37 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 702 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.4% Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 42.7 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 MacBook Pro 13 (M1, 2020) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1805:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 77.3% 88.3% Охват DCI-P3 75.4% - Время отклика 54 мс 36 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 11 400 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 197 / 312 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 11 1.41 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.6 дБ 77.5 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.