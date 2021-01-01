Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Дата выхода: Ноябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
- Размеры: 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
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Обзор
Производительность системы
82
Производительность в играх
42
Экран
62
Автономность
63
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Ширина
|304.1 мм
|Высота
|212.4 мм
|Толщина
|15.6 мм
|Площадь
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Скорость куллера
|7000 об/мин
|Уровень шума
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|88.3%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|61 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
7215
Cinebench R20 (одноядерный)
391
Cinebench R20 (многоядерный)
2012
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
Производительность GPU
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|77.5 дБ
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|Размер
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет