Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (58.2 и 52.6 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.24 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7984 vs 7489 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.24 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 646 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82% Боковые рамки 8.8 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Скорость куллера 7000 об/мин - Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1759:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 88.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 52.6 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 61 Вт 30 / 35 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 275 граммов -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1456 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +15% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.