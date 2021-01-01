ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) Легче – весит на 340 граммов меньше (1.13 и 1.47 кг)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (57 и 50 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (695 и 747 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.47 кг Размеры 314.5 x 221 x 14.9 мм 329 x 227 x 17.9 мм Площадь 695 см2 747 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~72.3% Боковые рамки 6.5 мм 9.6 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34.3 дБ 40.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 400 нит ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:53 ч. 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 332 грамма 364 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 640 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) +27% 1.41 терафлопс ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80.3 дБ 75 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер 11.5 x 5.5 см 10.0 x 6.9 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.