Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad P14s Gen 2 (AMD): характеристики и тесты

Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)

Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
  • Дата выхода: Август 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.3%
  • Размеры: 329 x 227 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
22
Экран
44
Автономность
64
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)

Корпус

Вес 1.47 кг
Размеры 329 x 227 x 17.9 мм
Площадь 747 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3%
Боковые рамки 9.6 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
5826

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 6.9 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
2. XPS 13 9305 против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
3. MacBook Pro 13 (M1, 2020) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
4. ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
5. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
6. ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
7. ThinkPad P15s Gen 2 против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
8. ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
9. ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
10. MacBook Pro 14 (2021) против ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры