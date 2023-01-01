Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.24 и 1.47 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 7212 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (654 и 747 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.47 кг
|1.24 кг
|Размеры
|329 x 227 x 17.9 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|747 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.3%
|~82%
|Боковые рамки
|9.6 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|40.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|800:1
|1384:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|98.4%
|Время отклика
|-
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 / 35 / 67 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|364 грамма
|174 / 189 / 250 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|-
|Ядер
|6
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1756
Geekbench 5 (многоядерный)
8365
Cinebench R23 (одноядерный)
1461
Cinebench R23 (многоядерный)
7954
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|32
Производительность GPU
1.108 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +171%
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|75 дБ
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1 мм
|Размер
|10.0 x 6.9 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1