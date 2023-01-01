Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 против X1 Carbon Gen 11
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
- Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
- На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16348 vs 7012 баллов
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
- Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.12 и 1.88 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.88 кг
|1.12 кг
|Размеры
|359.5 x 253.8 x 17.9 мм
|315.6 x 222.5 x 15.36 мм
|Площадь
|912 см2
|702 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~80.9%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|45.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|878 граммов
|300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
12278
Cinebench R23 (одноядерный)
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
16348
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|20
Производительность GPU
8.7 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x0.8W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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