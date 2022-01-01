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Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
  • Размеры: 359.5 x 253.8 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X1 Extreme Gen 5 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
67
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5

Корпус

Вес 1.88 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.9 мм
Площадь 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
12099
Cinebench R23 (одноядерный)
1734
Cinebench R23 (многоядерный)
16364

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и Apple MacBook Pro 16 (2021)
3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и Razer Blade 15 (2022)
4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и X1 Carbon Gen 10
5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и X1 Yoga (Gen 7)
6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и Dell XPS 15 9520 (2022)
7. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

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