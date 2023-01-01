Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг) Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11723 vs 10746 баллов Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.5 кг Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм Площадь 731 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~81.7% Боковые рамки 8.3 мм 5 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (90Hz) 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga 9i 14" (Gen 8) 400 нит Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 320 / 377 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Yoga 9i 14" (Gen 8) +20% 1.69 терафлопс Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.