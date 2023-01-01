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Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 311.5 x 223.4 x 15.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
37
Экран
75
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

Корпус

Вес 1.5 кг
Размеры 311.5 x 223.4 x 15.9 мм
Площадь 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
9365
Cinebench R23 (одноядерный)
1588
Cinebench R23 (многоядерный)
10694
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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