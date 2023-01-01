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Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) против HP ENVY x360 14 (2023)

65 из 100
Lenovo Yoga 9i 14
VS
51 из 100
HP ENVY x360 14 (2023)
Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
HP ENVY x360 14 (2023)
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Экран
1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) и HP ENVY x360 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.4 и 1.52 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12078 vs 7160 баллов
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (75 и 43 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY x360 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (678 и 731 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 9i 14" (Gen 8)
vs
ENVY x360 14 (2023)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.52 кг
Размеры 318 x 230 x 15.2 мм 322 x 210.7 x 19.6 мм
Площадь 731 см2 678 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~79.6%
Боковые рамки 8.3 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый, Серый Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 700:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Yoga 9i 14" (Gen 8) +60%
400 нит
ENVY x360 14 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 320 / 377 граммов 320 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Yoga 9i 14" (Gen 8) +20%
1.69 терафлопс
ENVY x360 14 (2023)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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