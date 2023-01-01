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HP ENVY x360 14 (2023)

HP ENVY x360 14 (2023)
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 322 x 210.7 x 19.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY x360 14 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
37
Автономность
58
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 14 (2023)

Корпус

Вес 1.52 кг
Размеры 322 x 210.7 x 19.6 мм
Площадь 678 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый
Материал Top: Алюминий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 700:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 320 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
7258
Cinebench R23 (одноядерный)
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
7160
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY x360 14 (2023) против Spectre x360 13 (2022)
2. HP ENVY x360 14 (2023) против x360 13 (2022)
3. HP ENVY x360 14 (2023) против Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel)
4. HP ENVY x360 14 (2023) против Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8)
5. HP ENVY x360 14 (2023) против Dell XPS 13 Plus 9320
6. HP ENVY x360 14 (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. HP ENVY x360 14 (2023) против Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
8. HP ENVY x360 14 (2023) против Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
9. HP ENVY x360 14 (2023) против Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
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