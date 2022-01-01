Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против Slim 7 Pro (14" AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
- Легче – весит на 340 граммов меньше (0.97 и 1.31 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 692 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9721 vs 4838 баллов
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.97 кг
|1.31 кг
|Размеры
|295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм
|312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм
|Площадь
|618 см2
|692 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~82.2%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|37.7 дБ
|34.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1250:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|Охват Adobe RGB
|61.3%
|-
|Охват DCI-P3
|65.1%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|95 Вт
|Вес зарядного устройства
|322 грамма
|436 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1334
Geekbench 5 (многоядерный)
5800
Cinebench R23 (одноядерный)
1325
Cinebench R23 (многоядерный)
9721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|25 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.5 дБ
|68.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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