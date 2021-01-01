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Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83%
  • Размеры: 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga Slim 7i Carbon (13") с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
39
Экран
57
Автономность
56
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
40
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")

Корпус

Вес 966 кг
Ширина 295.9 мм
Высота 208.8 мм
Толщина 14.2-15 мм
Площадь 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83%
Боковые рамки 4.7 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 37.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1250:1
Цветовой охват sRGB 97%
Охват Adobe RGB 61.3%
Охват DCI-P3 65.1%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
3943
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Cinebench R20 (многоядерный)
1742

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 78.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или Dell XPS 13 9310
2. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или Dell XPS 13 9305
3. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или Apple Macbook Air (M1, 2020)
4. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или ThinkPad X1 Nano
5. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)

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