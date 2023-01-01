Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1536 x 1024 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) Батарея 41 Вт*ч - 60 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор Intel Core i5 1235U - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.13 и 1.31 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.13 и 1.31 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (573 и 690 см2) Причины выбрать Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10426 vs 6312 баллов

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10426 vs 6312 баллов Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (60 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.31 кг Размеры 278 x 206 x 15.7 мм 312 x 221 x 14.9 мм Площадь 573 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82.4% Боковые рамки 7.9 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) Диагональ 12.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Slim 7i (14”, Gen 8) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Surface Laptop Go 3 12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 3 н/д Slim 7i (14”, Gen 8) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 60 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 3 1.41 терафлопс Slim 7i (14”, Gen 8) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.