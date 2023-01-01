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Microsoft Surface Laptop Go 3

Microsoft Surface Laptop Go 3
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 278 x 206 x 15.7 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop Go 3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
18
Экран
35
Автономность
61
Коммуникации
66
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Go 3

Корпус

Вес 1.13 кг
Размеры 278 x 206 x 15.7 мм
Площадь 573 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 7.9 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 39 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1980
Geekbench 6 (многоядерный)
6320
Cinebench R23 (одноядерный)
1548
Cinebench R23 (многоядерный)
6312
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Тачпад
Windows Precision Да

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