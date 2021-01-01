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Microsoft Surface Laptop Go против Laptop 4 13.5

Microsoft Surface Laptop Go
VS
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Microsoft Surface Laptop Go
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
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Процессор Intel Core i5 1035G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go и Laptop 4 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.11 и 1.28 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (572 и 687 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
  • Комплектуется на 8.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 39 Вт*ч)
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 201 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go
vs
Surface Laptop 4 13.5

Корпус

Вес 1.11 кг 1.28 кг
Ширина 278.1 мм 308 мм
Высота 205.7 мм 223 мм
Толщина 15.6 мм 14.5 мм
Площадь 572 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79%
Боковые рамки 8 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1222:1 -
Цветовой охват sRGB 94.4% -
Охват Adobe RGB 60.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 39 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 1866 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип - SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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