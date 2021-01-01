Microsoft Surface Laptop Go против Laptop 4 13.5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.11 и 1.28 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (572 и 687 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
- Комплектуется на 8.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 39 Вт*ч)
- Имеет на 35% более четкий дисплей – 201 против 149 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.11 кг
|1.28 кг
|Ширина
|278.1 мм
|308 мм
|Высота
|205.7 мм
|223 мм
|Толщина
|15.6 мм
|14.5 мм
|Площадь
|572 см2
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~79%
|Боковые рамки
|8 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|44.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|12.4 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|149 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|1536 x 1024 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1222:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|94.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|60.2%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|39 Вт
|0 Вт
|Вес зарядного устройства
|218 граммов
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.0 x 6.6 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1040
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
2858
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
1371
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|256
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|1866 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|-
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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