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Microsoft Surface Laptop Go

Microsoft Surface Laptop Go
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 278.1 x 205.7 x 15.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop Go с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
63
Экран
39
Автономность
56
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Go

Корпус

Вес 1.11 кг
Ширина 278.1 мм
Высота 205.7 мм
Толщина 15.6 мм
Площадь 572 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 44.2 дБ

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1222:1
Цветовой охват sRGB 94.4%
Охват Adobe RGB 60.2%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 39 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 81.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.0 x 6.6 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
2858
Cinebench R20 (одноядерный)
428
Cinebench R20 (многоядерный)
1371

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ
Частота 1866 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop Go и XPS 13 9310
2. Surface Laptop Go и ZenBook 13 OLED UM325

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