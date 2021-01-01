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Microsoft Surface Laptop 4 13.5

Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 308 x 223 x 14.5 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop 4 13.5 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
51
Автономность
56
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 4 13.5

Корпус

Вес 1.28 кг
Ширина 308 мм
Высота 223 мм
Толщина 14.5 мм
Площадь 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 0 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Razer Book 13 (2020)
2. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Dell XPS 13 9310
3. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
4. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или ASUS ZenBook 13 OLED UX325
5. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или ASUS ZenBook 13 OLED UM325
6. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Dell XPS 13 9305
7. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Laptop Go
8. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Book 3 13.5
9. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Laptop 3 13.5
10. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Pro 7
11. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или Pro 7 Plus
12. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 или HP ENVY 13

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