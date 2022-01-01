Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI GF65 Thin Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх Причины выбрать MSI GF63 Thin Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.86 кг Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 359 x 254 x 21.7 мм Площадь 912 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~73.6% Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс -

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 Вт 120 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 10200H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Базовая частота 2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) GF65 Thin 1063 GF63 Thin +34% 1423 Geekbench 5 (многоядерный) GF65 Thin 3969 GF63 Thin +61% 6376 Cinebench R23 (одноядерный) GF65 Thin н/д GF63 Thin 1758 Cinebench R23 (многоядерный) GF65 Thin н/д GF63 Thin 9378

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU GF65 Thin +53% 4.884 терафлопс GF63 Thin 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет - HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.