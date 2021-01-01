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MSI GF63 Thin

MSI GF63 Thin
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.6%
  • Размеры: 359 x 254 x 21.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей GF63 Thin с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
55
Экран
35
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI GF63 Thin

Корпус

Вес 1.86 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм
Площадь 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1418
Geekbench 5 (многоядерный)
5868
Cinebench R23 (одноядерный)
1732
Cinebench R23 (многоядерный)
9426

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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