MSI GF63 Thin
- Дата выхода: Март 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~73.6%
- Размеры: 359 x 254 x 21.7 мм
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Обзор
Производительность системы
84
Производительность в играх
55
Экран
35
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI GF63 Thin
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|Площадь
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1418
Geekbench 5 (многоядерный)
5868
Cinebench R23 (одноядерный)
1732
Cinebench R23 (многоядерный)
9426
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да