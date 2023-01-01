MSI Thin GF63 против Cyborg 15
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VS
58
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Обзор
Оценка основных функций MSI Thin GF63 и Cyborg 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Thin GF63
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.86 и 1.98 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать MSI Cyborg 15
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10296 vs 9426 баллов
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|1.86 кг
|1.98 кг
|Размеры
|359 x 254 x 21.7 мм
|359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм
|Площадь
|912 см2
|900 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.6%
|~74.6%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
| -
|180°
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|51.2 дБ
|56.3 дБ
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Контрастность
| -
|988:1
|Цветовой охват sRGB
| -
|62.6%
|Охват Adobe RGB
| -
|43.7%
|Охват DCI-P3
| -
|42.3%
|Время отклика
| -
|18 мс
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|120 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|330 граммов
|488 граммов
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
|40 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|77.7 дБ
|Микрофонов
|2
| -
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
Тачпад
|Размер
| -
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
Всего проголосовало: 5
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