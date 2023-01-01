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MSI Thin GF63 против Cyborg 15

51 из 100
MSI Thin GF63
VS
58 из 100
MSI Cyborg 15
MSI Thin GF63
MSI Cyborg 15
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Thin GF63 и Cyborg 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Thin GF63
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.86 и 1.98 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать MSI Cyborg 15
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10296 vs 9426 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Thin GF63
vs
Cyborg 15

Корпус

Вес 1.86 кг 1.98 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм
Площадь 912 см2 900 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~74.6%
Боковые рамки 6.8 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 51.2 дБ 56.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 988:1
Цветовой охват sRGB - 62.6%
Охват Adobe RGB - 43.7%
Охват DCI-P3 - 42.3%
Время отклика - 18 мс
Максимальная яркость
Thin GF63
250 нит
Cyborg 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 120 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 330 граммов 488 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Thin GF63
1513
Cyborg 15 +12%
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
Thin GF63
6385
Cyborg 15 +38%
8781
Cinebench R23 (одноядерный)
Thin GF63
1462
Cyborg 15 +13%
1654
Cinebench R23 (многоядерный)
Thin GF63
9426
Cyborg 15 +9%
10296
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1223 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Thin GF63
3.195 терафлопс
Cyborg 15 +57%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 77.7 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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